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6. WT Tekvando Başkanlık Kupası mücadeleleri sürüyor - Son Dakika

6. WT Tekvando Başkanlık Kupası mücadeleleri sürüyor

16.09.2021 18:07
6. WT Tekvando Başkanlık Kupası mücadeleleri sürüyor, System.String[]

6. WT Tekvando Başkanlık Kupası müsabakaları, organizasyonun ikinci gününde devam etti.

6. WT Tekvando Başkanlık Kupası müsabakaları, organizasyonun ikinci gününde devam etti.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen turnuvayı, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve oyuncu Şafak Sezer de takip etti.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şahin, "Avrupa Tekvando Birliğinin seçimlerinde asbaşkanlığa ben adaydım, yönetim kuruluna da Oktay Duymaz. Tekrar göreve seçildik. Hem arkadaşım hem de ben Avrupa Tekvando Birliğinde 2025'e kadar Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Başkanlık Kupası adı altıda büyük bir şampiyona yapıyoruz. İlk gün büyüklerle başladık. Şu anda turnuvaya katılım toplamda bin 450 kişi. Rekor bir takılım var. Çok ciddi manada rekabet var. En önemlisi, bu şampiyona 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan veriyor." diyen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Tokyo'da yaz olimpiyatlarında 2, paralimpik oyunlarında da 2 olmak üzere 4 madalya aldık. Amacımız 1 olimpiyat bittiğinde diğeri için çalışmaların başlaması. Bunun için sporcularımız burada mücadele ediyorlar. Bu şampiyona vesilesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum."

Sezer: "Tekvando benim için bokstan önce gelir"

Turnuvayı takip etmek için salona gelen Şafak Sezer, güzel bir organizasyona şahitlik ettiklerini aktararak "Sporcularımız çok yetenekli. Özellikle kızlar erkeklerden daha verimliler. Gerçekten çok güzel bir spor dalı. Centilmence geçiyor, bir şeyin savaşı içinde değiller. Çok teknikler. Türkiye'deki altyapı çok iyi gelişmiş. Hep Konya'da mı kalacak bunlar bilmiyorum, kime sorsam, "Konyalıyım." diyor. Demek ki önemli bir altyapı var orada. Böyle devam etsinler." şeklinde konuştu.

Kendisinin de eski bir tekvando sporcusu olduğunun hatırlatılması üzerine Sezer, şunları söyledi:

"Bunun altını çizme. Yarın bir gün biri bana bir şey gösterir sokakta, ben ayağımı bile kaldıramıyorum. Profesyonel olarak değil, amatör olarak yaptım. O yüzden çok iddialı değilim. Eskiden elbiseyi alıp yürüyorduk tekvandocuyum diye. Elbiseyi en son dizide, filmde giymişimdir. Elbiseyi 9 yaşında almıştım, şimdi 50 yaşındayım. 3-4 sene uyumuştumonunla ben. O dönem tekvando, karate gibi sporların filmleri vardı. Bruce Lee'nin sporları falan... Onlarla büyüdüğümüz için, içimizde ukde olmuştu. Tekvando benim için bokstan önce gelir. Ellerimizi kızgın kumlara sokardık. En büyük üstadımız Cüneyt Arkın'dı. Mizahını da çok yaptığım bir spor dalı. Benim bir hikayem var böyle. Annesi ile babası Çin'de olan ve gidip ailesini bulan bir karateciyi yazıyorum ama bakalım nasip."

Başkanlık Kupası, Şafak Sezer, Olimpiyat, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 6. WT Tekvando Başkanlık Kupası mücadeleleri sürüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 6. WT Tekvando Başkanlık Kupası mücadeleleri sürüyor - Son Dakika
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