6 yabancı kuruma açığa satış yasağı geldi - Son Dakika

6 yabancı kuruma açığa satış yasağı geldi

Borsa İstanbul, 6 yabancı kuruma açığa satış yasağı getirildiğini açıkladı.

Borsa İstanbul, 6 yabancı kuruma açığa satış yasağı getirildiğini açıkladı.

Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli

Borsa İstanbul'da, 6 yabancı kuruma bugünden itibaren açığa satış yasağı getirildiğini açıkladı. Barclays Capital, Credit Suisse Securities Europe, Merrill Lynch'e 3 ay boyunca uygulanacak olan açığa satış yasağı, Goldman Sachs, Jp Morgan ve Wood And Company'e 1 ay süreyle uygulanacak.

BORSA İSTANBUL'DAN KONU İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU BİLGİLER VERİLDİ:

"Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK, Kurul) 30/06/2020 tarihli toplantısında 16/10/2019, 28/02/2020 ve 02/03/2020 tarihli Kurul Kararları ile getirilen açığa satış yasaklarına ilişkin olarak özetle; 01/07/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST 30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına, açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulun Seri: V, No: 65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 24 ve 28'inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildiği aynı tarihte kamuoyuna duyurulmuştur.

Borsamızca gözetim faaliyeti kapsamında yapılan incelemelerde, aşağıda bilgileri yer alan yatırımcı hesaplarından 01/07/2020 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 06/07/2020 tarihinden başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur.

BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 3 ay

CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED 3 ay

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3 ay

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1 ay

J.P.MORGAN SECURİTİES PLC. 1 ay

WOOD AND COMPANY FINANCIAL SERVICES AS 1 ay"

(İHA)

Borsa İstanbul, Goldman Sachs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 6 yabancı kuruma açığa satış yasağı geldi - Son Dakika

Son Dakika

05:07 Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü 00:46 Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor 20:01 İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı 19:40 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı 19:09 Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi 18:35 Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
09:32
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
09:30
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
09:30
Son Dakika: Borsa İstanbul'da 6 yabancı kuruluş için açığa satış yasağı getirildi
09:23
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
09:12
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
09:10
Söz merasimi acı bitti: 1 ölü 5 yaralı
09:08
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
08:21
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
08:18
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
07:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 09:55:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 yabancı kuruma açığa satış yasağı geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]