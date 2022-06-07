6. Yargı Paketi Adalet Komisyonu'nda: "Yargı Sistemi Olağanüstü Ortamdan Çıkamadı" - Son Dakika
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6. Yargı Paketi Adalet Komisyonu'nda: "Yargı Sistemi Olağanüstü Ortamdan Çıkamadı"

07.06.2022 18:39
6. Yargı Paketi Adalet Komisyonu'nda: "Yargı Sistemi Olağanüstü Ortamdan Çıkamadı"

6. Yargı Paketi’nin TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri başladı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, hâkim ve savcı adaylarının sözlü sınava tabi tutulmasını eleştirerek, sözlü sınavın keyfi uygulamalara yol açacağı için Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, “Türkiye’nin yönetimi ve yargı sistemi olağanüstü ortamdan çıkamamıştır. Paket paket yargıda düzenlemeler yapıldı ama çıkarılan paketlerle yargının durumu iyiden iyiye kötüye gitmiştir” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Akın Gürlek’in Adalet Bakan Yardımcılığı’na atanmasına tepki gösterdi.

6. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri başladı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, hakim ve savcı adaylarının sözlü sınava tabi tutulmasını eleştirerek, sözlü sınavın keyfi uygulamalara yol açacağı için Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, " Türkiye'nin yönetimi ve yargı sistemi olağanüstü ortamdan çıkamamıştır. Paket paket yargıda düzenlemeler yapıldı ama çıkarılan paketlerle yargının durumu iyiden iyiye kötüye gitmiştir" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Akın Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanmasına tepki gösterdi.

TBMM Adalet Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında, '6. Yargı Paketi' olarak bilinen 'Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere bugün toplandı.

Teklife göre; iki yıl olan hakim ve savcı adaylığı süresi, 'hakim ve savcı yardımcılığı' adı altında üç yıla çıkarılacak. Bu üç yıllık süre, temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılacak. Hakim ve savcı yardımcıları, son eğitim döneminin ardından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Tapu müdürlüklerinin yanında noterlerde de taşınmaz satış yapabilecek. Türk Ceza Kanunu'ndaki 'işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuru' suçundaki 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. 'Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olma' suçundaki 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası da 1 yıldan 3 yıla yükselecek.

KABOĞLU: HUKUK FAKÜLTELERİNDE YETERLİ FORMASYON VERİLEMEDİĞİNİN İTİRAFI

Teklifin Anayasa'ya uygunluğunun TBMM İçtüzüğü'ne göre tetkik edilmesi için CHP'nin verdiği önerge üzerine söz CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "Bu yasanın kapsamı oldukça dar. Keşke teklif sahipleri hukuk fakültelerine bir göz atabilselerdi. Bu üç yıllık süre çok uzun bir süre. Neredeyse hukuk fakültelerinin öğrenim süresine eşdeğer. Hukuk fakültelerinde yeterli formasyon verilemediği dolaylı bir biçimde itiraf ediliyor" dedi. Hakim ve savcı adaylarının sözlü sınava tabi tutulmasını da eleştiren Kaboğlu, sözlü sınavın keyfi uygulamalara yol açacağı için Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Önerge reddedildi.

CHP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulmuş olan yargı ile ilgili teklifin bu teklif ile birleştirilerek görüşülmesi için önerge veren Komisyon Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ise yargıda liyakat olmadan atama yapıldığını söyledi. Bu önerge de reddedildi ve teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

KOÇ: TÜRKİYE'NİN YÖNETİMİ VE YARGI SİSTEMİ OLAĞANÜSTÜ ORTAMDAN ÇIKAMADI

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, 7 üyesi TBMM, 6 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilen Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısını eleştirdi. Koç, "Cumhurbaşkanı, aynı zaman bir partinin genel başkanıdır. Bu uygulama hukuk güvenliğini zedelemektedir. Türkiye'nin yönetimi ve yargı sistemi olağanüstü ortamdan çıkamamıştır. Paket paket yargıda düzenlemeler yapıldı ama çıkarılan paketlerle yargının durumu iyiden iyiye kötüye gitmiştir. Özgürlükler kısıtlamaya uğramıştır" dedi.

AYDOĞAN: ANAYASA MAHKEMESİ'NE UYMAMAYI BAŞARI KABUL EDİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, stokçuluk ile ilgili düzenleme için, "Böyle komik bir kanun olur mu? Siz bir yıl içinde piyasaları allak bullak edeceksiniz, kimseye sormadan ekonomiyi alt üst edeceksiniz, Türk lirasını değersiz hale getireceksiniz, sonra gelip burada askerle polisle enflasyon takibi yapacaksınız. Bir kere daha yapmıştınız. Soğanı, sarımsağı, domatesi terörist ilan etmiştiniz" dedi. Tartışmalı davalarda verdiği kararlarla tanınan ve Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu karanını tanımayan Akın Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanmasını da eleştiren Aydoğan, "Biz, bir hukuk gerçeği yaşadık. O hakimin gözünün içine soka soka AİHM, 'bu işi yanlış yaptın' dedi. Bu hakimi aldınız, ödüllendirdiniz, bakan yardımcısı yaptınız. Anayasa Mahkemesi'ne uymamayı başarı kabul ediyor demek ki" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6. Yargı Paketi Adalet Komisyonu'nda: 'Yargı Sistemi Olağanüstü Ortamdan Çıkamadı' - Son Dakika

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