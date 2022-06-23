6. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi - Son Dakika
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6. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

23.06.2022 23:54
6. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

Stokçuluk yapanlara verilen cezaların artırılması, noterden de gayrimenkul satışı yapılabilmesi, iki yıl olan hâkim ve savcı adaylığı süresinin ‘hâkim ve savcı yardımcılığı’ adıyla üç yıla çıkarılmasını öngören 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Stokçuluk yapanlara verilen cezaların artırılması, noterden de gayrimenkul satışı yapılabilmesi, iki yıl olan hakim ve savcı adaylığı süresinin 'hakim ve savcı yardımcılığı' adıyla üç yıla çıkarılmasını öngören 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kamuoyunda 6. Yargı Paketi olarak bilinen 'Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda bu gece kabul edildi. 24 maddelik kanun teklifi, 'Hakimler ve Savcılar Kanunu', 'Noterlik Kanunu' ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler öngörüyor.

Kabul edilen teklife göre; hakim adaylığı yerine hakim ve savcı yardımcılığı kurulacak. Hakim ve savcı yardımcılığı süresi üç yıl olacak.

'Fiyatları etkileme' suçuyla etkin mücadele edilebilmesi gerekçesiyle suçun cezası artırılacak. Bu kapsamda stokçuluk yapanlara verilen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.

Hukuki işlem güvenliğinin artırılması ve noterlik hizmetinin daha iyi sunulabilmesi gerekçesiyle yeni noterliklere, ilgili noter sınıfından başvuru olmadığı takdirde bir alt sınıfta bulunan noterin de başvurabilmesi imkanı getirilecek. Ayrıca gayrimenkul satışları noterler aracılığıyla mümkün olacak.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi - Son Dakika

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