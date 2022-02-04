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6 yaş Kur'an kursu talebeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

6 yaş Kur'an kursu talebeleriyle bir araya geldi

04.02.2022 19:52

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nuh'un Gemisi 4- 6 yaş Kur'an Kursu talebeleriyle bir araya geldi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nuh'un Gemisi 4- 6 yaş Kur'an Kursu talebeleriyle bir araya geldi.

Regaib Gecesi Özel Programı münasebetiyle Şırnak'a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cizre ilçesindeki Nuh'un Gemisi 4- 6 yaş Kur'an Kursunu ziyaret ederek çocuklarla vakit geçirdi. Kur'an kursunda incelemelerde bulunan Erbaş, kurs öğreticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocuklarla bir süre sohbet eden Erbaş'a öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler söyledi.

Erbaş'a Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ve İl Müftüsü Mehmet Taştan eşlik etti. Daha sonra Hz. Nuh Türbesi'ni ziyaret eden Erbaş, dua etti.

6 yaş Kur'an kursu talebeleriyle bir araya geldi
6 yaş Kur'an kursu talebeleriyle bir araya geldi
6 yaş Kur'an kursu talebeleriyle bir araya geldi
6 yaş Kur'an kursu talebeleriyle bir araya geldi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 yaş Kur'an kursu talebeleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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