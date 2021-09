6 YAŞINDA 68 KİLOYA ULAŞAN KÜÇÜK MUSTAFA'NIN TEK HAYALİ KOŞMAK - Son Dakika

GAZİANTEP'te doğuştan Prader-Willi sendromu hastası olan Mustafa Özdemir, 6 yaşında 68 kiloya ulaştı. Tek hayali yaşıtları gibi koşup oynamak olan küçük Mustafa'nın annesi, oğlunun bakımında zorluk çektiğini ifade ederek, hayırseverlerden solunum cihazı ve koşu bandı desteği istedi.

Şehitkamil İlçesine bağlı İncesu Mahallesi'nde yaşayan İbrahim (29) ve Ümmü Gülsüm Özdemir (34) çifti, 2015 yılında ilk çocukları Mustafa'yı kucaklarına aldı. Ailesi, 3 yaşına geldiğinde çeşitli rahatsızlıkları ve fazla kiloları ile dikkat çeken çocukları ile hastaneye gitti. İlk başta tanı konulmayan Mustafa'ya zamanla hızlı şekilde kilo alınca genetik testi yapıldı. Küçük Mustafa'ya dünyada 16 bin insanda bir görülen obezite çeşidi Prader-Willi sendromu tanısı konuldu. Tedavisi olmayan hastalığı nedeniyle sürekli yeme ihtiyacı hisseden Mustafa, 6 yaşına geldiğinde 68 kiloya ulaştı. Konuşma güçlüğü, duygusal dengesizlik, kaslarda güç kaybı, yürüme bozukluğu ve hareket güçlüğü yaşayan ve bu yıl ilkokula başlayan Mustafa, her gün annesi tarafından okula götürüyor ve öğretmenlerinin yardımıyla sınıfına giriyor. Bakımı her geçen gün zorlaşan Mustafa'nın annesi Ümmü Gülsüm Özdemir, oğlunun kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta her geçen gün zorlandığını söyledi.

'ÇOCUĞUMUN KİLO ARTIŞINI DURDURAMIYORUZ'

Oğlunun normal çocuklardan daha zayıf olarak dünyaya geldiğini belirten baba İbrahim Özdemir, çocuğunun doğduğunda 1 kilo 300 gram olduğunu ve zamanla hızla kilo aldığını söyledi. Doktorların hastalığın tedavisi ile ilgili çare olmadığını söylemesi üzerine çaresiz kaldıklarını anlatan İbrahim Özdemir, oğlu Mustafa'nın hayatın her alanında yaşıtlarından daha geride olduğunu özellikle de okula giderken çok zorlandığını belirterek şöyle dedi:

"Oğlum Mustafa 6 yaşında 68 kiloya ulaştı. Her geçen zaman kilo artışı da devam ediyor. Artık annesi bakmakta güçlük çekiyor. Bende dar gelirli bir insanım aldığım maaşın yarısı zayıflama ilaçlarına veriyorum yine de kilo artışını durduramıyoruz. Doktorlar, hastalığın tedavisinin olmadığını ve oğlumun ömür boyu bu hastalıkla yaşayacağını belirttiler. Çocuğum okula giderken çok zorlanıyor. Okul ders zili çalışıyor çocuğum on dakika sonra sınıfına ulaşabiliyor. Yine okul bitiyor çocuğum okuldaki tüm öğrenciler çıktıktan sonra aşağıya inebiliyor. Sürekli acıktığını hissediyor. Çocuğum kendi tuvalet işlerini karşılayamıyor. Çocuğumuz için solunum cihazına ihtiyaç var. Bu makinenin fiyatları da 20 bin lira civarlarında. Ekonomik olarak gücümüz yetmiyor. Yine zayıflaması için yürüyüş bandına da ihtiyacımız var. Devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerimizden bu cihazların karşılanması için bir destek bekliyoruz."

TEK İSTEĞİ KOŞMAK

Anne Ümmü Gülsüm Özdemir ise, oğlunun bakımında oldukça zorlandığını söyledi. Mustafa'nın hiçbir ihtiyacını kendi başına gideremediğini söyleyen Gülsüm Özdemir, tek isteğinin oğlunu koşarken görmek olduğunu belirterek, "Çocuğum hiçbir şekilde kendi ihtiyaçlarını gideremiyor. Sürekli acıktığı için yemek istiyor. Bu hastalıktan dolayı oluşan kilo sebebiyle nefes alamıyor. Çocuğumun hastalığının tedavisi yok. Bir anne olarak çocuğum gözümüzün önünde sürekli kilo alıyor ve artık yürüyemeyecek duruma geldi. Oğlumun bu haline anne olarak yüreğim dayanmıyor. Oğlumun yaşıtları gibi koşup oynadığını görmek istiyorum."

Küçük Mustafa ise kilosu nedeniyle güçlükle konuşurken, hayalinin rahatça yürümek, koşmak ve arkadaşlarıyla oyun oynamak olduğunu söyledi.