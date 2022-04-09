6 YAŞINDA BULDUĞU GÜVERCİNLE BAŞLAYAN SEVDASI ÇİFTLİK KURDURDU - Son Dakika
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6 YAŞINDA BULDUĞU GÜVERCİNLE BAŞLAYAN SEVDASI ÇİFTLİK KURDURDU

09.04.2022 11:00

İZMİRLİ Serdar Yurttaş'ın (44) 6 yaşındayken 1 güvercinle başlayan sevdası, bugün 1500 güvercinin bulunduğu bir sürüye ulaştı.

İZMİRLİ Serdar Yurttaş'ın (44) 6 yaşındayken 1 güvercinle başlayan sevdası, bugün 1500 güvercinin bulunduğu bir sürüye ulaştı. Kendini kuşlarına adayan Yurttaş, kesinlikle satmadığı güvercinlerine aylık 12 bin lira harcıyor. Sokakta bulduğu ilk güverciniyle kömürlükte sabahladığını anlatıp, kanatlı hayvan beslemenin kendisinde terapi etkisi yarattığı belirten Yurttaş, "Kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor" dedi.

Torbalı'nın Yoğurtçular Mahallesi'nde yaşayan evli, 1 çocuk babası, 30 yıllık kadın kuaförü Serdar Yurttaş'ın kuş sevgisi, 'böylesi yok' dedirtiyor. 1 dönüm araziye kurduğu çiftliğinin yarısını kuşlara ayıran Yurttaş, 10 yılda dev bir sürüye ulaştı. 110 kümeste 1500 güvercin besleyen Yurttaş'ın kuş çiftliğinde 'Mardin Taklacısı', 'Kayseri Bünyan Pençelisi', 'Posta Güvercini' ve 'Ankara Gökleri' gibi birçok özel cins güvercin bulunuyor. Yurttaş'ın çiftliğindeki en değerli kuş, 10 yıl önce çiftini 93 bin liraya aldığı 'Bozbenekli' güvercin. Ürettiği 'Bozbenekli' cinsi güvercinlerden elinde şu an 70 adet bulunduğunu belirten Yurttaş, güvercinlerini kesinlikle satmadığını söyledi. Güvercinlerinin aylık masraflarının toplam 12 bin lira olduğuna dikkati çeken vurgulayan Yurttaş, "Kuşlarımın her birinin dosyası var ve bacaklarında

'Serdar Yurttaş' yazılı halkalar takılı. Bulundukları büyük kafes alanında ise hırsızlık olaylarına karşı el ve yüz tanıma sistemi kurdurtarak olası hırsızlığa karşı güvenlik kameralarıyla önlem alıyorum" dedi.

'HİKAYESİ FİLM GİBİ'

Kuş sevgisinin 6 yaşında başladığını belirten Yurttaş "Sokakta bir güvercin buldum. İçimde bir sevgi oluştu. Onu kömürlükte sakladım. Sabaha kadar yanından ayrılmadım. Tüm gece beni aradılar. Babam belediye otobüs şoförüydü. 'Çocuğun kayıp' demişler. O da işi bırakıp aramalara katılmış. Bir bakıyorlar ben kömürlükte kuşun yanında uyuyakalmışım. Ertesi gün de kuşu verdiğimi söyledim. Ancak annemle babamın yatağının altına sakladım. Bu kısımda komik. Kuş, yatağın altında ses çıkartıyor. Bizimkiler tıkırtıları duyunca, hırsız zannediyor. Babam eline bıçağı geçiliyor, 'Hanım kalk hırsız var' diye annemi uyandırıyor. Sonrasında polisi arayıp bir köşede bekliyorlar. Babam o zaman çok kızmıştı. Şimdi ise gelir, kuşları besler" dedi.

REHABİLİTE EDİYOR

Güvercin beslemeye başladığında hiç bu kadar büyük bir sürüye sahip olabileceğinin aklına gelmediğini belirten Serdar Yurttaş, "Birçok kez yurtdışına gidip geldim. Orada bu tür çiftlikleri gördüm. Ben de yapabilirim diye düşündüm. 10 yıl önce bu işe başladım. Bugün 1500 güvercine bakıyorum. 4 de köpeğim var. Hayvan sevgisi ben de biraz üst düzey" dedi. Kuşların kendisinde yarattığı duygu yoğunluğundan bahseden Serdar Yurttaş, "Bu öyle bir heyecan ki bazen sabahlar olmuyor. 'Gideyim göreyim yavru çıktı mı çıkmadı mı' diye merak ediyorum. Hastalandıklarında endişe ediyorum. Hele uçarken gördüğümde ayrı bir mutluluk duyuyorum. Çeşitli festivallere ve yarışmalara katılıyorum. Birçok derecelerimiz mevcut. Kuş sevgisi çok başka. Adeta rehabilite ediyor. Kötü alışkanlıkları olanlar, kuşlar sayesinde bundan kurtulabilir. Şu ana kadar ne içki ne sigara kullandım. Kahveye bile gitmedim. Onların yanına gelince dünyam değişiyor" dedi.

KUŞU İÇİN 4 METREDEN ATLADI

Kuşlarıyla yaşadığı ilginç bir anısını paylaşan Yurttaş, "Çiftliğimde kuşlarımla uğraşırken. Bir şahin saldırdı. 4 metreden aşağı atladım. Sanki şahin havada yakalayacağım. Yanımda arkadaşlarım gülmeye başladı. Ancak şahin güvercinimi kaptı götürdü. Bizim kuşlarımızın en büyük düşmanı şahin. Geçen sene 156 kuşumu şahin kapıp, yedi" dedi. Vatandaşlar da seslenen Yurttaş, "Hayvan sevmek çok güzel ama kanatlı hayvan sevmek çok daha güzel. Çok masum ve kibar. Kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Bunu yürekten söylüyorum. Herkes, çocuklarına güvercin sevgisi aşılayabilir" dedi.

6 YAŞINDA BULDUĞU GÜVERCİNLE BAŞLAYAN SEVDASI ÇİFTLİK KURDURDU
6 YAŞINDA BULDUĞU GÜVERCİNLE BAŞLAYAN SEVDASI ÇİFTLİK KURDURDU
6 YAŞINDA BULDUĞU GÜVERCİNLE BAŞLAYAN SEVDASI ÇİFTLİK KURDURDU

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Kaynak: DHA

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