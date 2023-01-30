6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava başladı! Hiranur Vakfı üyeleri, adliye önünde pankart açıp sanıklara destek verdi - Son Dakika
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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava başladı! Hiranur Vakfı üyeleri, adliye önünde pankart açıp sanıklara destek verdi

30.01.2023 14:22

6 yaşındaki çocuk gelin davasında sanık Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yargılanmasına başlandı. Şahıslara tepki göstermek için adliye önüne toplanan grupların yanı sıra, destek verenler de geldi. Hiranur Vakfı üyeleri, adliye önünde sloganlar atarak tekbir getirip, sanıklardan Gümüşel'e destek için pankartı açtı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Duruşmaya yaklaşık 40 İl barosundan avukat ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği katılma talebinde bulundu. Duruşmanın kalabalık nedeniyle konferans salonunda yapılmasına karar verildi. Duruşma saat 11.35' de başladı.

6 yaşında evlendirme davası başladı; Adliye önünde destek ve protesto

DESTEK VE PROTESTO İÇİN TOPLANDILAR

Dava öncesi adliye önünde farklı gruplar toplandı. Olayı protesto için eylem yapanların yanı sıra Hiranur Vakfı Üyeleri de adliye önünde geldi. Grup sloganlar atarak tekbir getirdi. Sanıklardan Yusuf Ziya Gümüşel'e destek pankartı da açıldı. Gruplar nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

6 yaşında evlendirme davası başladı; Adliye önünde destek ve protesto

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6 yaşında evlendirme davası başladı; Adliye önünde destek ve protesto
6 yaşındaki çocuk gelin davası başladı! Hiranur Vakfı üyeleri, adliye önünde pankart açıp tekbir getirdi
6 yaşındaki çocuk gelin davası başladı! Hiranur Vakfı üyeleri, adliye önünde pankart açıp tekbir getirdi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Rüstem Yemez: Dualarımız hocamızla beraber Allah her zaman haklının yanındadır her şeyin hesabı vardır mutlaka rabbim bu çare kullarına yardım etsin inşallah Cevap Yaz 5 12 Yayından Kaldır
  • Mustafa Aksoy: Ortada kumpas var,dünyada evliliklerin çoğu yine 15 18 yaş aralığında,birerlerde psikolojik sıkıntı yoksa genelde boşanma olmuyor,nedeseniz deyin şimdik modern dedikleri evlilik yapanların boşanma oranı p lerde,ne oluyor olan yeni doğan nesle oluyor Cevap Yaz 5 22 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: İNŞALLAH serbest kalırlar bu iftirayı atanlar 1 i geberdi diyerlerindende hesap sorulur tazminat davası açılır hapsi boylarlar tekrar bi fadime şahin tiyatrosu yaşatıp ülkemizi 100 yıl daha geriye götürmelerine izin vermeyelim. Cevap Yaz 5 29 Yayından Kaldır
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6 yaşındaki çocuk gelin davası başladı! Hiranur Vakfı üyeleri, adliye önünde pankart açıp tekbir getirdi 6 yaşındaki çocuk gelin davası başladı! Hiranur Vakfı üyeleri, adliye önünde pankart açıp tekbir getirdi İsmailağa Cemaati Üyeleri, H.K.G. Davası Öncesi Adliye Önünde 'Mahkeme, Azgın Azınlığa Yol Verme' Sloganı Attı İsmailağa Cemaati Üyeleri, H.K.G. Davası Öncesi Adliye Önünde 'Mahkeme, Azgın Azınlığa Yol Verme' Sloganı Attı

Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava başladı! Hiranur Vakfı üyeleri, adliye önünde pankart açıp sanıklara destek verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava başladı! Hiranur Vakfı üyeleri, adliye önünde pankart açıp sanıklara destek verdi - Son Dakika
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