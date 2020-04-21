Son Dakika › Yaşam › 6 yaşında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını hatasız okuyor - Son Dakika
6 yaşında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını hatasız okuyor
6 saat önce
Eskişehir'de özel bir kolejin 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Çağan Gürol, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da hatasız okuması ile dikkatleri çekiyor.
Eskişehir'de özel bir kolejin 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Çağan Gürol, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da hatasız okuması ile dikkatleri çekiyor.
Çağan'ın ailesi, evlatlarının İstiklal Marşını'nın tamamını hatasız okumasının gururunu yaşıyor. Baba Barış ve anne Edife Gürol, minik Çağan'ın 5 yaşında ezberlediği İstiklal Marşı'nı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında okumanın mutlu gururunu yaşadıklarını belirtti. Çağan, okuduğu İstiklal Marşı'ndan sonra, "23 Nisan'ımızın yeni yaşı kutlu olsun. Ne Mutlu Tük'üm diyene" diyerek mesajını verdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:14 Kaynak: İHA
Son Dakika PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Eşinin şiddet yüzünden terk ettiği baba, 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü Cani baba 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak