6 yaşında kıza cinsel istismar iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 22 Mayıs'ta - Son Dakika
Üye Girişi

6 yaşında kıza cinsel istismar iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 22 Mayıs'ta

09.12.2022 08:51
6 yaşında kıza cinsel istismar iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 22 Mayıs'ta

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Mağdur H.K.G'nin 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği, şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafında oyun olarak gösterildiği belirtildi. Bu ilişkinin babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu.17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikayeti ile hastaneye müracaat etti. Yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirildi. H.K.G.'nin o tarihte alının ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi. Soruşturmada esnasında H.K.G.'nin kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edildi. 10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda H.K.G'nin 21 yaşında olduğu tespit edildi. Soruşturma yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararı ile sonuçlandı. H.K.G. 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesine babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. ile birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Şüpheliler olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalar H.K.G. de şahit oldu. Şüpheliler H.K.G.'nin yerine başka birini kemik testine sokulduğu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini söyledi. H.K.G.'nin doğum raporu ve doğum tutanağı Sapancı Kaymakamlığından istendi. H.K.G.'nin 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastaneden doğduğu belirlendi. Kemik tespiti için başka birinin teste sokulması ile ilgili şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

"ANNEM SAÇLARIMI TARAR SENİN YANINA GÖNDERİRDİ BENİ"H.K.G cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarının zincirleme halde işlenmesinden dolayı artırım uygulanarak 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel  ve anne Fatıma Gümüşel hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 22 MAYIS İLK DURUŞMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasına Nihat Hatipoğlu da tepki gösterdi 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasına Nihat Hatipoğlu da tepki gösterdi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nün beğendiği paylaşıma tepki yağdı! Jet hızında açıklama geldi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nün beğendiği paylaşıma tepki yağdı! Jet hızında açıklama geldi

Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşında kıza cinsel istismar iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 22 Mayıs'ta - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:55 Mansur Yavaş'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da adaylık için aynı sözleri söyledi: Altılı masanın kararına saygı duyarız
09:51 "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna cevap veren Hollandalı hoca, muhabiri fena bozdu
09:38 Rusya'da korkutan yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi kapladı
09:20 Dünya Kupası'nda başarı için şaşkınlık yaratan cinsellik tavsiyesi: Ronaldo bile yapmalı
09:18 Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:52 Karamollaoğlu, 6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiası hakkında tartışma yaratacak sözler söyledi: Meselenin üzerine önyargılarla gidiliyor
08:40 Ünlü hocadan futbolcusu hakkında Katar'ı sallayan söz: Dudaktan öpüşüyoruz
08:39 Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kızına kendi soyadını vermek için açtığı davayı kazandı
08:08 İYİ Parti lideri Akşener 6'lı masadan ayrılacağına yönelik söylentilere sert tepki gösterdi: Kurban keser bazıları
23:55 Özge Ulusoy'un babasının hayatını kaybettiği yerde bir korkunç kaza daha! 15 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 10:27:18. #1.12#
SON DAKİKA: 6 yaşında kıza cinsel istismar iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 22 Mayıs'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement