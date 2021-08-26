6 yaşında lösemi tedavisi gören çocuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Elisa'nın cenazesi, Alipaşa Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Baba Hasan Yenigün, AA muhabirine, kızlarının martta lösemiye yakalandığını, 6 aydır tedavi gördüğünü, oldukça üzüntülü olduklarını söyledi.

Dün evde fenalaşan Yenigün, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Trabzon 'daki bir hastanede lösemi tedavisi gören Elisa Yenigün, bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu Rize 'deki evlerinde ailesiyle izolasyona alındı.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi

Dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu