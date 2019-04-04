Son Dakika Haberleri: 6 Yaşındaki Abi, Ölmek Üzere Olan Küçük Kız Kardeşini Rahatlatıyor : Bu Yürek Yakıyor...

6 Yaşındaki Abi, Ölmek Üzere Olan Küçük Kız Kardeşini Rahatlatıyor : Bu Yürek Yakıyor...

8 dakika önce

Bugün sizlere 6 yaşındaki Jackson ve onun 4 yaşındaki kardeşi Adalynn'in insanların gözlerini dolduran hüzünlü hikayesinden bahsedeceğiz.

Bugün sizlere 6 yaşındaki Jackson ve onun 4 yaşındaki kardeşi Adalynn'in insanların gözlerini dolduran hüzünlü hikayesinden bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:47 Kaynak: Youtube

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