6 Yaşındaki Adem'in Acı Ölümü...dayısının Kullandığı Kamyonetinin Altında Kaldı

6 yaşındaki Adem'in acı ölümü...Dayısının kullandığı kamyonetinin altında kaldı Malzeme indirmek için yanaşırken kamyonetin arkasındaki yeğenini görmediANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dayısının kullandığı kamyonetin altında kalan 6 yaşındaki Adem Berat Deniz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

6 yaşındaki Adem'in acı ölümü...Dayısının kullandığı kamyonetinin altında kaldı

Malzeme indirmek için yanaşırken kamyonetin arkasındaki yeğenini görmedi



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dayısının kullandığı kamyonetin altında kalan 6 yaşındaki Adem Berat Deniz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Ulukapı Mahallesinde bulunan Adem Berat Deniz'in dedesi Mustafa Özen'e ait evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Özen, 07 LUG 50 plakalı kamyonet ile kamyonetin kasasında bulunan malzemeleri indirmek için geriye doğru giderken, kamyonetin arkasında bulunan yeğeni Adem Berat Deniz'i fark etmedi. Kamyonet geri gittiği sırada 6 yaşındaki ilkokul 1. sınıf öğrencisi Adem Berat Deniz kamyonetin altında kalarak ezildi. Olayın ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayı duyan mahalle sakinleri olay yerine ve hastaneye akın ederken, Adem Berat Deniz'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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