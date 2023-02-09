6 yaşındaki Beşir, 81'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

6 yaşındaki Beşir, 81'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı

09.02.2023 14:23
6 yaşındaki Beşir, 81'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 6 yaşındaki Beşir Yıldız 81'inci saatte sağ çıkarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 6 yaşındaki Beşir Yıldız 81'inci saatte sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ilden Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor. Bağlar ilçesinde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nda, Beşir Yıldız adlı çocuktan ses alındı. Bu noktada yoğunlaşan ekipler, çalışmalarını hızlandırdı. Titizlikle yürütülen çalışmada, küçük Beşir, sıkıştığı beton bloklar kesilerek çıkarıldı. Su verilen ve termal battaniyeye sarılan Beşir Yıldız'a ilk müdahale sağlık ekiplerince, enkaz altında yapıldı. Beşir, daha sonra oluşturulan koridorla ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Öte yandan, bina enkazında, Beşir'in bulunduğu alandan 1 kişinin de cansız bedeni çıkarıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
6 yaşındaki Beşir, 81'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı 6 yaşındaki Beşir, 81'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı DİYARBAKIR'DA 72 SAAT SONRA YAŞANAN MUCİZENİN ADI 'YAZGÜL' OLDU DİYARBAKIR'DA 72 SAAT SONRA YAŞANAN MUCİZENİN ADI 'YAZGÜL' OLDU

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki Beşir, 81'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Gaziantep'te 30 bin ailenin barınacağı çadır kent kuruluyor
14:50 Galatasaray, göçükten çıkarılan gencin enkaz altındayken duvara yazdıklarını paylaştı: Umuda tutunacağız
14:45 2023 fitre bedeli belli oldu! Deprem mağdurlarına Ramazan ayından önce verilebilecek
14:42 Hatay'da yıkılan 3 yıllık binanın müteahhidi konuştu: Her yer yıkıldı, benim binam mı mesele?
14:41 Enkaz altında can veren kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Geriye mutluluk dolu bu kareleri kaldı
14:27 Alex ve Melo, deprem felaketi sonrası Türkiye için yardım maçı organize ediyor
14:27 Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, vatandaşlara seslendi: Gönüllü olarak gelmeyin, yarardan çok zarar olabiliyor
14:24 Son Dakika: Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak
14:16 2.sınıf öğrencisinden depremzedelere duygusal mesaj: Elimden bu kadar geliyor
14:12 Yaşı 7 ama yüreği kocaman! Deprem yardımlarının içinden çıkan not duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2023 15:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: 6 yaşındaki Beşir, 81'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement