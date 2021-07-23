6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi - Son Dakika

İzmir'in Narlıdere ilçesinde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Narlıdere yönüne giden 35 BCN 68 plakalı kamyonetin kasasında yangın çıktı. Sürücü yangını fark edince kamyoneti yol kenarına çekti.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kamyonetin kasasındaki branda nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAMYONETİN KASASINDAKİ ÇOCUK FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında kamyonetin kasasında bulunduğu öğrenilen 6 yaşındaki Cesur Tayyar hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.