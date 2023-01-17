6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası için İstanbul'da inceleme kararı

TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu'nda, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili İstanbul'da inceleme yapılması kararlaştırıldı.

Her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Aydoğdu, komisyonun çalışma konusunun çok hassas olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin belki de 'geleceğimiz' diye düşündüğümüzde en hassas konusu çocuk konusu. Çocuğu istismar edebilecek her muhatapla ilgili burada bir çalışma yapacağız. Bizim için ümit verici olan hatta kıvanç verici olan şey bütün arkadaşlarımız aynı kanaatleri taşıyor. El birliği ile çalışacağız bu komisyonda. Bu konuda siyasi partilerimizin başka siyasi sahalarda takip ettiği tezlerle ilgili bir tavır alış olmayacak" dedi.Toplantıda komisyonun çalışma takvimi, çalışma usulleri, komisyona davet edilecek kurum ve kuruluşlar ele alındı. Komisyonda, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili İstanbul'da inceleme yapılması kararlaştırıldı.