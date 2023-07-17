6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi - Son Dakika
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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi

17.07.2023 11:25

Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı 6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesi davasının duruşması, avukatın istifa etmesi üzerine 9 Ekim'e ertelendi.

-6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel yargılandığı davanın duruşması, Kadir İstekli'nin avukatının istifa etmesi üzerine 9 Ekim'e ertelendi. Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur HK.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Davanın 3. ve 4. celselerinde ise savcı mazeretli olduğu için ertelenmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarıö ve "Nitelikli cinsel saldırıö suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarıö suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi - Son Dakika


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