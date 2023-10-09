6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi - Son Dakika

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi
Son Güncelleme: 09.10.2023 12:04

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yeni avukatının savunma için süre talep etmesi gerekçesiyle duruşma 23 Ekim'e ertelendi. Davanın geçmişi ve iddianame hakkında bilgi verildi.

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yeni avukatının savunma için süre talep etmesi gerekçesiyle duruşma 23 Ekim'e ertelendi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya saat 10.30'da başladı.  Bir önceki celse Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı istifa etmişti. Gümüşel'in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etti.  Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞi

6 yaşında H.K.G.'nin evledirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'da yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre mağdur HK.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Son duruşma sanık avukatının istifa etmesinden dolayı ertelenmişti.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarıö ve "Nitelikli cinsel saldırıö suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarıö suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

Kaynak: DHA

Yusuf Ziya Gümüşel, Cumhuriyet, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi - Son Dakika
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