6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücüye 7 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücüye 7 yıl hapis cezası - Son Dakika

6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücüye 7 yıl hapis cezası

6 saat önce

Bursa'da aracıyla 6 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermekten tutuklanan sürücü, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücüye 7 yıl hapis cezası, System.String[]

Bursa'da aracıyla 6 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermekten tutuklanan sürücü, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Geçen yıl Haziran ayında Yıldırım Samanlı Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Hülya A. (43), 16 SHE 62 plakalı aracı ile 6 yaşındaki Azer Şenol'a çarptı. Çocuğun anne babası ve babaannesinin aracın hareket etmesini engellemek için koşar adımlarla ilerlemesi üzerine panikleyen sürücü, tekrar hareket ederek çocuğun üzerinden geçti. Küçük çocuk hayatını kaybederken, sürücü ise tutuklandı.


Hülya A. hakkında 'çocuğu muhtemel kasıtla öldürmek' suçundan Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Hülya A. ile ölen çocuğun annesi Songül Şenol, babası İrfan Şenol ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin bilinçli taksirle adam öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini söyleyerek, hapiste yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Sanık ise son sözünde, "Olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke, müştekilerin çocuğu yerine ben ölseydim. Tahliyemi istiyorum" dedi.


Mahkeme, sanığa 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verip, ehliyetine 1 yıl el koyup, tutukluluğunun devamına karar verdi. Kararın ardından Songül Şenol, "Kazada ölen oğlumun, ölümüne karşılık verilen ceza bu kadar olmamalı" diyerek, sinir krizi geçirdi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:03 Kaynak: İHA
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