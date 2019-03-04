6 Yaşındaki Çocuk Fare Zehrini Şeker Sanıp Yedi
59 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde sokakta bulduğu fare zehrini şeker sanıp yiyen 6 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi
'nde sokakta bulduğu fare zehrini şeker sanıp yiyen 6 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde 6 yaşındaki Mertcan Ö., sokakta bulduğu fare zehrini şeker sanıp yedi. Küçük çocuk, bir süre fenalaşınca ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan testler sonucu küçük çocuğun yuttuğu şeyin fare zehri olduğu anlaşıldı. Durumu kritik olan çocuk Bursa'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(Seyfettin Aras/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:16 Kaynak: İHA
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