Son Dakika Haberleri: 6 Yaşındaki Çocuk Fare Zehrini Şeker Sanıp Yedi

6 Yaşındaki Çocuk Fare Zehrini Şeker Sanıp Yedi

59 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde sokakta bulduğu fare zehrini şeker sanıp yiyen 6 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

6 Yaşındaki Çocuk Fare Zehrini Şeker Sanıp Yedi, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde sokakta bulduğu fare zehrini şeker sanıp yiyen 6 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde 6 yaşındaki Mertcan Ö., sokakta bulduğu fare zehrini şeker sanıp yedi. Küçük çocuk, bir süre fenalaşınca ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan testler sonucu küçük çocuğun yuttuğu şeyin fare zehri olduğu anlaşıldı. Durumu kritik olan çocuk Bursa'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Seyfettin Aras/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Bursa, Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlere Sayılı Günler Kala 9 Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Yayınlandı Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı

"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi Araçta Kilitli Kalan Minik Çocuk Bakan Soylu'nun Girişimiyle Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 00:15:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 Yaşındaki Çocuk Fare Zehrini Şeker Sanıp Yedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]