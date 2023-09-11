6 yaşındaki çocuk gelin davasının tutuklu sanıklarından biri için tahliye kararı çıktı - Son Dakika

6 yaşındaki çocuk gelin davasının tutuklu sanıklarından biri için tahliye kararı çıktı

Son Güncelleme: 11.09.2023 17:15

6 yaşında evlendirilip uzun süre cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkan çocuk gelin H.K.G. Türkiye'nin gündemine oturmuştu. H. K. G.'nin yaşını büyük göstermek için 2012'de hastaneden alınan sahte raporla ilgili görülen davada, 7 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıkarken davanın tutuklu sanıklarından biri olan Mehmet Emin Marankoz için tahliye kararı verildi.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili H.K.G.'nin 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden yaşını büyük göstermek için alınan 'sahte kemik yaşı tespit' raporu ile ilgili 3'ü doktor 7 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı olan Mehmet Emin Marankoz'un tahliyesine karar verdi.

KEMİK YAŞI RAPORU ALINMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti.

7 ŞÜPHELİNİN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan 'sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturma 3'ü doktor 7 şüphelinin yargılanmasına başlandı. Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ile beraber davanın tutuklu sanığı Mehmet Emin Marankoz katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar M.O.B., M.G.L. ve K. Ş. de salonda hazır bulundu.

6 yaşındaki çocuk gelin davasının tek tutuklu sanığı tahliye edildi

BASIN VE İZLEYİCİLER SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı görülmesine karar vermesinin ardından basın mensupları ve izleyiciler salondan çıkarıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan Mehmet Emin Marankoz'un suç işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak tutuklulukta geçirdiği süreyi göze alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 2012 yılında 'sahte kemik yaşı raporu' alınmasıyla ilgili doktorlar A.K.Ö., M.O.B., M.G.L. hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan, 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Kadir İstekli, Mehmet Emin Marankoz, Yusuf Ziya Gümüşel ve hastane çalışanı K.Ş. hakkında ise "kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak: DHA

Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk 6 yaşındaki çocuk gelin davasının tutuklu sanıklarından biri için tahliye kararı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuk gelin davasının tutuklu sanıklarından biri için tahliye kararı çıktı - Son Dakika
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