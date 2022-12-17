Bakımsızlıktan hayatını kaybeden 6 yaşındaki Elif'in ölümünde bir tutuklama daha! - Son Dakika
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Bakımsızlıktan hayatını kaybeden 6 yaşındaki Elif'in ölümünde bir tutuklama daha!

18.12.2022 17:09

Eskişehir'de bakımsızlıktan hayatını kaybeden 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in ölümünden sonra başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu, polis tarafından yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kurumlu, tutuklandı.

Eskişehir'de 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in ölümün ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu, polis ekiplerince Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan kadın yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı. Çocukları Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı. Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AÇLIK VE İŞKENCEDEN DOLAYI ÖLDÜ

Ölen Tiftik'in cenazesinde konuşan akrabası Gamze Akkoyun çocukların kaldığı alanı "Rutubet o kadar ağırdı ki hiçbir insan orada kalamaz" diyerek anlattı. Çocukların babaannelerinin yanında kaldığı süre boyunca eziyet gördüğünü ve aç bırakıldığını iddia eden akrabaları Akkoyun, "Anne ve baba birbirinin amca çocukları. Çocukların velayetini baksın diye babasının isteği üzerine babaanneye vermişler. Çocukları eve kapatmış, hiçbir şekilde dışarıya çıkartmamış. Aylarca 3 kardeş bir odada kilitli bir şekilde kalmış. Kapının üzerine zil takmışlar. Halısı bile olmayan boş bir odanın içindeymiş çocuklar. Oda komple rutubetli. Perdeyi tuttum ellerim ıslandı. Rutubet o kadar ağırdı ki hiçbir insan orada kalamaz. Çocukların kapısına koyunların boynuna asılan zillerden takmışlar. Kapı açılınca duymak için, çocuklar bir yere kaçmasın gitmesin diye. Çocuklara her çıktığında işkence yapmış. Bu çocuk açlık ve işkenceden dolayı öldü. Biz de bilmiyoruz kaç aydır öyle olduklarını" ifadelerini kullandı.

"BU ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ DİĞERLERİNİ KURTARDI"

Nur Elif Tiftik'in hayatını kaybetmesiyle diğer çocukların hayatının kurtulduğunu söyleyen Akkoyun, "Bu çocuğun ölümü öbür çocukları kurtardı. İki kardeşi kurtardı. Bu çocuk ölmeseydi öbür çocuk da ölmek üzereydi. 2-3 gün daha dursaydı ölecekti. Bu çocukları biz kaçırdık. Çocuklara 2 kaşık çorba ve meyve suyu içirdik. Çocuklar istifra etmeye başladı. Elleri yüzleri mordu. Darp izleri vardı. Ambulansı çağırıp direkt hastaneye gönderdik. Hastanede de durumlarını düzeltmek için serumla beslediler. Normal beslenemiyorlardı, mideleri küçülmüş. Çocuğa sordum "Ne oldu size böyle?" dedim. 'Abla bizi bir odaya kilitliyor. Bizi 3-4 gün odadan çıkartmıyor. Yarım parça ekmek veriyor, onu da iki kardeş bölüşüp yiyorduk. Ben erkek olduğum için çişimi pet şişeye yapıyordum. Büyük tuvaletimi üzerime yapıyordum' dedi. Ölen kız da kakasını sürekli üzerine yapıyormuş. Altı tahriş içindeymiş. Bu çocuk bu şekilde öldü. Ebesi tarafından öldürüldü. Darp ve açlık sonucunda öldü. Başka bir şey yok" diye konuştu" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Aydın: İdam gelmesi için daha ne bekleniyor , urgancı başı isterse bu iş biter samimi ise , söz urganlar benden yazlıklar olsun Cevap Yaz 36 0 Yayından Kaldır
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Elif Nur'un şüpheli ölümünde babaanneye tutuklama Elif Nur'un şüpheli ölümünde babaanneye tutuklama 6 YAŞINDAKİ ELİF NUR'UN ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ BABAANNE, ASAYİŞ ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ 6 YAŞINDAKİ ELİF NUR'UN ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ BABAANNE, ASAYİŞ ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakımsızlıktan hayatını kaybeden 6 yaşındaki Elif'in ölümünde bir tutuklama daha! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakımsızlıktan hayatını kaybeden 6 yaşındaki Elif'in ölümünde bir tutuklama daha! - Son Dakika
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