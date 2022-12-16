6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü sonrası amca ve hala "çocuklara kötü muamele" suçundan tutuklandı - Son Dakika
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6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü sonrası amca ve hala "çocuklara kötü muamele" suçundan tutuklandı

17.12.2022 09:36

Cezaevinde olan Sibel ve Gökhan Tiftik'in 6 yaşındaki kızları Elif Nur, halasının evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Elif Nur yaşamını kaybederken, şüpheli görülen ölümle sonrası yapılan soruşturmada halası ve amcası "çocuklara kötü muamele" suçlamasıyla tutuklandı. Elif Nur'un aynı evde yaşadığı 9 ve 12 yaşındaki ağabeylerinin de bakımsız ve halsiz halde bulunup, vücutlarında morluklar olduğu tespit edildi.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı. Çocukları Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ile babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı. Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

AMCA VE HALA TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli Deniz T. 'çocuğa eziyet', Sezer T. ise aile arasında çıkan kavgayla ilgili 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

6 YAŞINDAKİ ELİF NUR'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA; AMCA VE HALASI GÖZALTINDA

CENAZEYE İZİNLİ KATILAN ÇİFT AĞLADI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Elif Nur Tiftik'in cansız bedeni, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki camiye getirildi, yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Elif Nur Tiftik, kılınan namazın ardından cenaze aracıyla mezarlığa götürüldü. Eskişehir Kapalı Cezaevi'ndeki Sibel ve Gökhan Tiftik, savcılık izniyle kızlarının cenazesine katıldı. Jandarma ekiplerinin ring aracından indirdiği Tiftik çifti, Elif Nur'un tabutunu açıp son kez yüzünü görürken, gözyaşlarına boğuldu. Duaların ardından Elif Nur Tiftik toprağa verildi.

6 YAŞINDAKİ ELİF NUR'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA; AMCA VE HALASI GÖZALTINDA

KARDEŞLERİ DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin evden aldığı Yiğit ve Metin Tiftik kardeşler ise sağlık kontrolünden geçirilip, devlet korumasına alındı. Yapılan incelemede, çok bakımsız ve halsiz haldeki 2 kardeşin vücutlarında bazı morluklar olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, babaanne Cihangir Kurumlu'nun da arandığı belirtildi.


6 YAŞINDAKİ ELİF NUR'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA; AMCA VE HALASI GÖZALTINDA
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • mavi bulut: annesi babasının sucu neydı bılmıyorum ama boyle bırgunde emnıyet mensubuz bıraz daha ılımlı olabılırdı dıye dusunuyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Aralık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü sonrası amca ve hala 'çocuklara kötü muamele' suçundan tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü sonrası amca ve hala "çocuklara kötü muamele" suçundan tutuklandı - Son Dakika
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