Son Dakika Haberleri: 6 yaşındaki Elvanur balkondan düşüp yaralandı
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6 yaşındaki Elvanur balkondan düşüp yaralandı

15 dakika önce

6 yaşındaki Elvanur balkondan düşüp yaralandıZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Elvanur K., oyun oynadığı sırada evin balkonundan düşerek yaralandı.

6 yaşındaki Elvanur balkondan düşüp yaralandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Elvanur K., oyun oynadığı sırada evin balkonundan düşerek yaralandı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Gökçebey ilçesinde yaşandı. 6 yaşındaki Elvanur K., oyun oynadığı sırada evinin ikinci katında bulunan balkona çıktı. Burada dengesini kaybeden küçük kız yere düştü. Ailesinin fark etmesi üzerine Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan minik Elvanur, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama Merkezi Çocuk Acil Servisine kaldırıldı.
Minik kızın iyi olduğu ve bir süre tedavi altında tutulacağı öğrenildi.
Zonguldak, Gökçebey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:29 Kaynak: İHA
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