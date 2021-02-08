6 yaşındaki Esma Sultan çöp aracının altında can verdi - Son Dakika
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6 yaşındaki Esma Sultan çöp aracının altında can verdi

6 yaşındaki Esma Sultan çöp aracının altında can verdi

08.02.2021 23:49

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 6 yaşındaki Esma Sultan, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 6 yaşındaki Esma Sultan, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çayırova İnönü Mahallesi, 139 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan Esma Sultan, Çayırova Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından küçük çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Esma Sultan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Çayırova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki Esma Sultan çöp aracının altında can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yaşındaki Esma Sultan çöp aracının altında can verdi - Son Dakika
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