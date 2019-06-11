Son Dakika Haberleri: 6 yaşındaki Fatma, havuzda boğuldu
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6 yaşındaki Fatma, havuzda boğuldu

8 saat önce

SİİRT'in Pervari ilçesinde evlerinin önündeki havuza giren Fatma Açık (6), ölü olarak bulundu.

6 yaşındaki Fatma, havuzda boğuldu, System.String[]
SİİRT'in Pervari ilçesinde evlerinin önündeki havuza giren Fatma Açık (6), ölü olarak bulundu.
Olay, dün öğle saatlerinde Pervari'nin Beğendik beldesinde meydana geldi. Cumali ile Hediye Açık çiftinin en küçük kızı Fatma, evinin önünde bulunan, pekmez yapımında üzüm sıkmak amacıyla kullanılan içi suyla dolu havuza girdi. Küçük kızı havuzda hareketsiz olarak bulan yakınları hemen sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Fatma'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatma'nın minik bedeni, Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, beldede gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  


- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
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