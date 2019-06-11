6 yaşındaki Fatma, havuzda boğuldu
8 saat önce
SİİRT'in Pervari ilçesinde evlerinin önündeki havuza giren Fatma Açık (6), ölü olarak bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
SİİRT'in Pervari
ilçesinde evlerinin önündeki havuza giren Fatma Açık (6), ölü olarak bulundu.
Olay, dün öğle saatlerinde Pervari'nin Beğendik
beldesinde meydana geldi. Cumali ile Hediye Açık çiftinin en küçük kızı Fatma, evinin önünde bulunan, pekmez yapımında üzüm sıkmak amacıyla kullanılan içi suyla dolu havuza girdi. Küçük kızı havuzda hareketsiz olarak bulan yakınları hemen sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Fatma'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatma'nın minik bedeni, Siirt Devlet Hastanesi
'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, beldede gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Siirt
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