6 Yaşındaki İbrahim'in Organları 5 Kişiye Umut Oldu (2)

'ÇOCUĞUMUN ORGANLARI BAŞKA BİR BEDENDE YAŞAYACAK'Hayatını kaybeden 6 yaşındaki İbrahim Nerminer'in cenaze namazı öğle namazına müteakip Yenidoğan Köprübaşı Camii'nde kılındı.

'ÇOCUĞUMUN ORGANLARI BAŞKA BİR BEDENDE YAŞAYACAK'



Hayatını kaybeden 6 yaşındaki İbrahim Nerminer'in cenaze namazı öğle namazına müteakip Yenidoğan Köprübaşı Camii'nde kılındı. Cenaze namazı öncesinde organ bağışlama kararı ile ilgili açıklama yapan baba İshak Nerminer, "3 çocuğum vardı. Biri gitti, 2'si kaldı. Biri vefat etti. Organ bağışı konusunu biz eşimle daha önce de konuşmuştuk. Organ nakli beklemek çok zor. Ben şöyle söyleyeyim, bir şeyin bir çaresi var ama onu yapamıyorsunuz. Eğer bir olayın çaresi varsa, bunu herkesin yapmasını istiyorum. Ben organ nakli taraftarı bir insanım. Benim çocuğum zaten 72 saat sonra kendi vefat edecekti. Organları da gidecekti. Birilerine umut olmasını çok istedim. Önceden de konuşuyorduk biz eşimle. Ben herkese tavsiye ederim. Birilerine hayat vermek bu, başka bir şey değil. Çocuğumun organları başka bir bedende yaşayacak. Bu benim çok hoşuma gider. Başkalarını bilmiyorum ama bu benim hoşuma gidiyor. Hastaların annesi ve babasını da düşünerek verdik organları. Bu çok can yakıcı bir şey. Çocuğunuzun karşınızda erimesi çok can yakıcı olduğu için bağışladık organları. Benim çocuğum beyin kanamasından gitti. Onunla ilgili yapacak bir şeyim yoktu zaten. Başka anne babaları düşündüm. Bir organa ihtiyacı olduğunu ve bizim gözümüzün önünde vefat ettiğini düşündüm. Bu katlanılacak bir şey değil" dedi.



İbrahim Nerminer'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kartepe Köseköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.





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