6 yaşındaki İlayda babası ile yamaç paraşütüyle uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6 yaşındaki İlayda babası ile yamaç paraşütüyle uçtu - Son Dakika

6 yaşındaki İlayda babası ile yamaç paraşütüyle uçtu

6 saat önce

Nevşehir'de yamaç paraşütü pilotu olan Tamer Adıyaman, 6 yaşındaki kızı İlayda Adıyaman'ın isteğini kırmayarak yamaç paraşütü ile kızını uçurdu.

6 yaşındaki İlayda babası ile yamaç paraşütüyle uçtu, System.String[]

Nevşehir'de yamaç paraşütü pilotu olan Tamer Adıyaman, 6 yaşındaki kızı İlayda Adıyaman'ın isteğini kırmayarak yamaç paraşütü ile kızını uçurdu.


Nevşehir'de faaliyet gösteren Sat Sportif Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı Ferhat Adıyaman 6 yaşındaki İlayda Adıyaman'ın hayalini gerçekleştirdi. Babasının sürekli yamaç paraşütü ile uçtuğunu bilen minik İlayda, kendisinin de yamaç paraşütü ile uçmak istediğini söyledi. Kızının bu isteğini geri çevirmeyen baba Tamer Adıyaman, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan Til tepesinde kızı İlayda'yı gökyüzü ile buluşturdu. Babası ile yamaç paraşütü ile uçan minik İlayda ise o anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Minik İlayda'nın gökyüzündeki heyecanlı anları izleyenleri güldürürken minik İlayda'nın gökyüzü macerası yaklaşık 45 dakika sürdü.


Anaokulu öğrencisi olan İlayda Adıyaman gökyüzünde babasıyla birlikte olmaktan son derece mutlu odluğunu ifade ederken 12 yaşına geldiği zaman ise babası gibi yamaç paraşütü ile tek başına uçmak olduğunu söyledi. - NEVŞEHİR

Adıyaman, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:31 Kaynak: İHA
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