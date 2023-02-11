6 YAŞINDAKİ İREM, 132 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI - Son Dakika
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6 YAŞINDAKİ İREM, 132 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

11.02.2023 16:31

HATAY'ın Belen ilçesinde, yıkılan apartmanın altında kalan 6 yaşındaki İrem, depremin 132'nci saatinde sağ çıkarıldı.

HATAY'ın Belen ilçesinde, yıkılan apartmanın altında kalan 6 yaşındaki İrem, depremin 132'nci saatinde sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Ekipler, Hatay'ın Belen ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan 6 yaşındaki İrem'in sağ olduğunu belirledi. Konya AFAD ekipleri, uzun uğraşlar sonucu İrem'e ulaşarak, depremden 132 saat sonra enkazdan kurtardı. İrem'in annesi Halime isimli kadının ise depremin ilk günü sağ kurtarıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Belen, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 YAŞINDAKİ İREM, 132 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 YAŞINDAKİ İREM, 132 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI - Son Dakika
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