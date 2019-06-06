6 yaşındaki işitme engelli öğrenci için 160 öğrenci işaret dilini öğrendi
42 dakika önce
ABD'de doğuştan işitme engeli olan 6 yaşındaki Morey Belanger Maine için Consolidated School'da okuyan 160 öğrenci işaret dilini öğrenerek arkadaşları Maine'ye hayatını kolaylaştırdı.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:00 Kaynak: İHA
'de doğuştan işitme engeli olan 6 yaşındaki Morey Belanger Maine için Consolidated School'da okuyan 160 öğrenci işaret dilini öğrenerek arkadaşları Maine'ye hayatını kolaylaştırdı.
Okulun tek işitme özürlü öğrencisi olan Morey Belanger Maine için öğretmenleri ve çalışanlarında işaret dilini öğrenerek Maine'yi halata bağladı. Morey Belanger Maine'nin annesi kızının okula başlamadan önce hiç bir arkadaşı olmadığını, sokağa çıkmak istemediğini, okulundaki arkadaşlarının ve öğretmenlerinin gösterdikleri yakınlıktan dolayı kızının okula gitmek için sabırsızlandığını söyledi. Okula başlamadan önce hiç bir arkadaşı olmadığı sokağa çıkmak istemediğini - NEW YORK
Trump'tan ortalığı karıştıran bir çıkış daha: Londra'da hastaneler kan gölüne döndü
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'tan kendisini elleyip öpmeye çalışan adama öfkeli yanıt
90 gün hapis cezası aldı, mahkeme binasından koşarak firar etti
Putin: Rusya "Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"ndan çekilecek