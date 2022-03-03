6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu - Son Dakika
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6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu

03.03.2022 10:08
6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu

MANİSA'da, 'mikrotia' hastalığı nedeniyle bir kulak kepçesi eksik dünyaya gelen Kazım Hacıoğlu'nun (6) derisi, medpor kulak protezi implantı ameliyatıyla yapılan kulak kepçesini kabul etmedi.

MANİSA'da, 'mikrotia' hastalığı nedeniyle bir kulak kepçesi eksik dünyaya gelen Kazım Hacıoğlu'nun (6) derisi, medpor kulak protezi implantı ameliyatıyla yapılan kulak kepçesini kabul etmedi. Sevinci yarım kalan Kazım, yapılacak ikinci ameliyatın ardından, okulundaki arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi bekliyor.

Saruhanlı ilçesinde 3 çocuklu ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Kazım Hacıoğlu, 'mikrotia' olarak bilinen hastalık nedeniyle bir kulak kepçesi eksik doğdu. Baba Ercan Hacıoğlu'nun (45) araştırmalarıyla, Kazım özel bir hastanede ameliyat oldu. Kazım'a, 4 ay önce kulak derisi altına medpor kulak protezi implantı ameliyatıyla kulak kepçesi yapıldı. Ancak derisi, protezini kabul etmeyince Kazım'ın sevinci yarım kaldı. Okuldaki arkadaşları tarafından dışlandığını düşündüğü için ilkokula da başlayamayan Kazım için yapılacak ikinci operasyonda kulak protezinin küçültülüp tekrar yerleştirileceği belirtildi. Kazım Hacıoğlu, "Ameliyatın ardından sağlıklı bir şekilde okuldaki arkadaşlarımın arasına dönmek, onlarla koşup oynamak istiyorum" dedi.

'YENİDEN TAKILACAK'

Eşini beyin tümörü nedeniyle 2 yıl önce kaybettikten sonra çocuklarına bakabilmek için fabrikada çalıştığı işini de bırakmak zorunda kaldığını anlatan Ercan Hacıoğlu, "Evde bakım desteğiyle geçinmek zorundayız. Kazım'a yapılan protez uygulaması derisini tutmadı. Takılan protezin tamamının deri kaplaması gerekiyordu ancak sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Şu an protez ikinci bir ameliyat için küçültülerek yeniden takılacak. Bu estetik operasyonu olarak geçiyor ancak çocuklarımızın sosyal bir yaşantı sürmesi ve okullarına daha iyi adapte olması için yapılan bir ameliyat. Bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu.


6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu
6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu
6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu
6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu
6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu
6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu
6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu
YORUMLAR
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Saruhanlı, Ameliyat, Protez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu - Son Dakika


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