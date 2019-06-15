Son Dakika Haberleri: 6 yaşındaki kız, 2. kattan düştü
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6 yaşındaki kız, 2. kattan düştü

4 saat önce

Esenyurt'ta annesi markete gittiği esnada 2'nci kattaki evlerinin camına çıkan minik kız metrelerce yüksekten yere düştü.

6 yaşındaki kız, 2. kattan düştü, System.String[]
Esenyurt'ta annesi markete gittiği esnada 2'nci kattaki evlerinin camına çıkan minik kız metrelerce yüksekten yere düştü. Hastaneye kaldırılan küçük kızın tedavisi devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, olay, Çınar Mahallesi 1440 sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Nazlı Akgün'ün (6) annesi sabah saatlerinde markete gitti. Bu sırada uykudan uyanan minik kız evinin camına çıktı. Bir anda aşağıya düşen minik kızın sesini duyan komşular sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Evin önüne gelen minik kızın annesi gözyaşlarına boğuldu. Ambulans ile Nazlı Akgün hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrası bir kadın ise olayı aktardı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Çınar, Sabah, Esenyurt, Güncel
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