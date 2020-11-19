Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde Parshuram isimli büyücü, yanına 20 yaşındaki yeğenini ve 31 yaşındaki arkadaşı Beeran isimli şahsı alıp, 6 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdılar. 3 zanlı, küçük kızı istismar ettikten sonra vahşice öldürdü.
Polis tarafından gözaltına alınan büyücü Parshuram, ifadesinde çocuğu olmayan bir kadına çocuğu olsun diye büyü yapmak istediklerini ve kızın ciğerini yiyen kadının çocuk sahibi olacağına inandıkları için böyle bir yola başvurduklarını söyledi.
İki gün sonra çocuğun cansız bedeni, köylüler tarafından ormanlık alanda bulundu.
Olayın ardından zanlılar ve büyücünün karısı tutuklandı.
Uttar Pradesh eyaleti başkanı Yogi Adityanath, olay ile ilgili davayı yakından takip ettiklerini ve saldırganların gerekli cezayı almaları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.
Son Dakika › Dünya › 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış - Son Dakika Dünya