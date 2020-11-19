6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde Parshuram isimli büyücü, yanına 20 yaşındaki yeğenini ve 31 yaşındaki arkadaşı Beeran isimli şahsı alıp, 6 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdılar. 3 zanlı, küçük kızı istismar ettikten sonra vahşice öldürdü.

BÜYÜ YAPMAK İÇİN CİĞERİNİ DE ALMIŞLAR

Polis tarafından gözaltına alınan büyücü Parshuram, ifadesinde çocuğu olmayan bir kadına çocuğu olsun diye büyü yapmak istediklerini ve kızın ciğerini yiyen kadının çocuk sahibi olacağına inandıkları için böyle bir yola başvurduklarını söyledi.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

İki gün sonra çocuğun cansız bedeni, köylüler tarafından ormanlık alanda bulundu.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından zanlılar ve büyücünün karısı tutuklandı.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Uttar Pradesh eyaleti başkanı Yogi Adityanath, olay ile ilgili davayı yakından takip ettiklerini ve saldırganların gerekli cezayı almaları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.