6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında karar çıkmadı! Bir sonraki duruşma 5 Haziran'da yapılacak

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H.K.G.'nın 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirildiği iddiasıyla, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi. Davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli ile Hiranur Vakfı kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Ayrıca sanık tarafının getirmiş olduğu tanıklar mahkemede dinlendi. Ara kararını açıklayan mahkeme, davayı 5 Haziran'a erteledi. Ayrıca tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ADLİYE ÖNÜNDE SLOGANLAR ATTI

Dava öncesi, aralarından Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'in de bulunduğu bazı sivil toplum örgütleri adliye önünde toplanarak yaşanan istismar olayını protesto etti. Slogan atan gruplar, daha sonra ayrı ayrı basın açıklamasında bulundu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu. H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca hergün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen aralık ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün; baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.