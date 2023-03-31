6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında karar çıkmadı! Bir sonraki duruşma 5 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında karar çıkmadı! Bir sonraki duruşma 5 Haziran'da yapılacak

31.03.2023 13:35

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yı, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiasıyla üçüncüsü görülen davada karar çıkmadı. Bir sonraki duruşmanın 5 Haziran'da görüleceği aktarıldı.

H.K.G.'nın 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirildiği iddiasıyla, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi. Davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Son Dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar çıkmadı, bir sonraki duruşma 5 Haziran'da

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli ile Hiranur Vakfı kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Ayrıca sanık tarafının getirmiş olduğu tanıklar mahkemede dinlendi. Ara kararını açıklayan mahkeme, davayı 5 Haziran'a erteledi. Ayrıca tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Son Dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar çıkmadı, bir sonraki duruşma 5 Haziran'da

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ADLİYE ÖNÜNDE SLOGANLAR ATTI

Dava öncesi, aralarından Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'in de bulunduğu bazı sivil toplum örgütleri adliye önünde toplanarak yaşanan istismar olayını protesto etti. Slogan atan gruplar, daha sonra ayrı ayrı basın açıklamasında bulundu.

Son Dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar çıkmadı, bir sonraki duruşma 5 Haziran'da

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu. H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca hergün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen aralık ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün; baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

Son Dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar çıkmadı, bir sonraki duruşma 5 Haziran'da
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H.Kg. Davası... Hiranur Vakfı Kurucusu Gümüşel ile H.K.G.'nin Evlendirildiği İstekli'yi Tahliye Etmeyen Mahkeme Duruşmayı 5 Haziran'a Erteledi H.Kg. Davası... Hiranur Vakfı Kurucusu Gümüşel ile H.K.G.'nin Evlendirildiği İstekli'yi Tahliye Etmeyen Mahkeme Duruşmayı 5 Haziran'a Erteledi ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ MEZARI BAŞINDA ANILDI ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında karar çıkmadı! Bir sonraki duruşma 5 Haziran'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında karar çıkmadı! Bir sonraki duruşma 5 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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