6 yaşındaki lösemi hastası Elisa, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Rize'de yaşayan lösemi hastası 6 yaşındaki Elisa Yenigün, yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Elisa Yenigün lösemi hastalığı sebebiyle Trabzon'da tedavi görüyordu. Covid-19 testi pozitif çıkan Elisa ve ailesi izolasyon için Rize'ye gönderildi. Evlerinde fenalık geçiren Elisa, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ciddi olan 6 yaşındaki Esila Yenigün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Minik Esila'nın cenazesi Rize merkeze bağlı Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Yenigün aile kabristanlığına defnedildi. Esila'nın mart ayında lösemi hastalığına yakalandığı ve 6 aydır tedavi gördüğü öğrenildi. - RİZE