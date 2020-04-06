6 yaşındaki Mehmet Emin, biriktirdiği harçlıklarını kampanyaya bağışladı - Son Dakika

İZMİT'te yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Emin Yorgun, kumbarasında biriktirdiği 515 TL'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

İzmit'e bağlı Yeşilova Mahallesi'nde oturan Mehmet Emin Yorgun, kumbarasında biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı mücadele için başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamaya karar verdi. Harçlıklarından biriktirdiği parayı, evden çıkamadığı için banka hesabına yatırmaya karar veren Mehmet Emin, durumu polise bildirdi. Mehmet Emin, evinin önüne gelen polislere kumbarasında bulunan 515 TL'yi teslim etti. Polis ekiplerince alınan para, Mehmet Emin'in isteği doğrultusunda 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış olarak yatırıldı. Yaptığı bağışın ardından polis ekiplerinin kendisine verdiği dekontu alan Mehmet Emin, "Biz bize yeteriz, evde kal Türkiye" dedi.