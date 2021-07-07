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6 YAŞINDAKİ NARİN, SEVDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRISINDA YARALANDI - Son Dakika

6 YAŞINDAKİ NARİN, SEVDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRISINDA YARALANDI

07.07.2021 12:14

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Narin Yüksel (6) ve ağabeyi Turan Yüksel (8), sevmeye çalıştıkları sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Narin Yüksel (6) ve ağabeyi Turan Yüksel (8), sevmeye çalıştıkları sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Turan Yüksel kaçmayı başarırken, köpek Narin Yüksel'i başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı. Başına 6 dikiş atılan, vücudunda ısırık izleri bulunan küçük kız tedavi edildi. Köpek ise belediye ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Olay, 5 Temmuz Pazartesi günü Stadyum Mahallesi 108. Deprem Blokları önünde meydana geldi. Murat ve Atiye Yüksel çiftinin kızı Narin ile ağabeyi Turan, sokakta oynarken bir köpek gördü. İki kardeşin sevmeye başladığı köpek bir anda Narin'e saldırdı. Küçük kızı altına alan köpek başını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı. Narin'in korkan ağabeyi ise kaçarak uzaklaştı. Köpeğin Narin'e saldırdığını gören Fadime Özdemir, hemen müdahale ederek hayvanı kovalayıp, küçük kızı kurtarmayı başardı. Küçük Narin ise yaşadığı korkuyla koşarak evine gitti. Anne ve babasının hemen Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Narin Yüksel'in başına 6 dikiş atılırken, vücudunda oluşan yaralara da pansuman yapıldı. Dinar Belediyesi'ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ise Narin'e saldıran köpeği yakalayarak, rehabilitasyon merkezine götürdü.

'BAŞKA ÇOCUKLAR AĞLAMASIN'

Narin Yüksel'in annesi Atiye Yüksel, Kızımın başını köpek ısırdı ve 6 dikiş atıldı. Bugün benim kızımın başına gelen başka bir çocuğun başına da gelebilirdi. Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Başka çocuklar ağlamasın dedi.

'AĞABEYİM KAÇTI BEN KAÇAMADIM'

Olay nedeniyle büyük korku yaşayan Narin Yüksel ise Köpeğin kafasını seviyorduk ağabeyim kaçtı ama ben kaçamadım. Sonra köpek beni ısırdı diye konuştu.

Narin'i köpekten kurtaran Fadime Özdemir, Bahçeyi suluyordum, kızın bağırma seslerini duydum. Hemen koşarak geldim, baktığımda çocuk köpeğin altındaydı. Köpek çocuğun kafasını ısırıyordu. Köpeği kovaladım, kız da koşup annesinin yanına gitti dedi.

ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN CAM SİNEKLİĞİNİ FIRLATTI

Evinin camından Narin Yüksel'i kurtarmak için bağıran ve cam sinekliğini köpeğin üzerine doğru atan Gülsüm Şeker de şöyle dedi

Kayınvalidemlerdeydim ve akşam üzeriydi. Köpek havlamasını duyduk ama köpeklerin birbirine saldırdığını düşündük önce. Sonrasında çocuğun sesini duyunca cama çıktık. Fadime Teyze müdahale etti ben de müdahale ettim yukardan ama başka türlü çocuğu kurtarma şansımız yoktu. Ben aşağı inene kadar çok geç olacaktı ama yukarıdan camın sinekliğiyle ve bağırarak köpeği çocuğun üzerinden uzaklaştırdık. Çocuk zaten ondan sonra ailesinin yanına koşarak, oradan uzaklaştı diye konuştu.

6 YAŞINDAKİ NARİN, SEVDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRISINDA YARALANDI
6 YAŞINDAKİ NARİN, SEVDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRISINDA YARALANDI
6 YAŞINDAKİ NARİN, SEVDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRISINDA YARALANDI
6 YAŞINDAKİ NARİN, SEVDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRISINDA YARALANDI
6 YAŞINDAKİ NARİN, SEVDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRISINDA YARALANDI
6 YAŞINDAKİ NARİN, SEVDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRISINDA YARALANDI
6 YAŞINDAKİ NARİN, SEVDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRISINDA YARALANDI
6 YAŞINDAKİ NARİN, SEVDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRISINDA YARALANDI
6 YAŞINDAKİ NARİN, SEVDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRISINDA YARALANDI

Rehabilitasyon, Turan Yüksel, Karahisar, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 YAŞINDAKİ NARİN, SEVDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRISINDA YARALANDI - Son Dakika


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