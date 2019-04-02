Son Dakika Haberleri: 6 Yaşındaki Oğluna Bir Yılda 219 Kitap Okudu

6 Yaşındaki Oğluna Bir Yılda 219 Kitap Okudu

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 6 yaşındaki oğluna bir yılda 219 kitap okuyan Melek Kahraman, ilçe halk kütüphanesi tarafından ödüllendirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 6 yaşındaki oğluna bir yılda 219 kitap okuyan Melek Kahraman, ilçe halk kütüphanesi tarafından ödüllendirildi.

Anaokulu öğrencisi oğlu Barış Kahraman'a okuma alışkanlığı kazandırmak için ona sürekli kitap okuyan anne Kahraman, çocuğunun isteği üzerine ilçe halk kütüphanesine üye oldu.

Kütüphaneden bir yılda aldığı 219 hikaye kitabını oğluna okuyan anne Kahraman'a, bu örnek davranışı dolayısıyla Sarıgöl Halk Kütüphanesi Müdürü Hatice Bulanık tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Melek Kahraman, yaptığı açıklamada, oğluna kitap sevgisi kazandırmak için doğduğundan bu yana sürekli kitap okuduğunu söyledi.

Oğlunun tam bir kitap aşığı olduğunu vurgulayan Kahraman, "Bütün ebeveynlere de çocuklarına kitap okumasını tavsiye ediyorum. Çocuklar evde anne babaların kitap veya gazete okuduklarını gördüğünde okuma alışkanlığı kazanıyor. Ben de oğluma bir yılda 219 çocuk kitabı okudum ve çok yararını gördüm. Barış sürekli kütüphaneye gitmek istiyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:10 Kaynak: AA

Anne, Manisa, Sarıgöl, Güncel
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