Son Dakika Haberleri: 6 Yaşındaki Oğlunu, Elektrik Süpürgesi Borusuyla Döverek Ağır Yaraladı

6 Yaşındaki Oğlunu, Elektrik Süpürgesi Borusuyla Döverek Ağır Yaraladı

6 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde eşinden 1,5 yıl önce boşanan Mehmet Y., iddiaya göre, oğlu M.Y.'yi (6) elektrik süpürgesinin borusuyla döverek ağır yaraladı.

6 Yaşındaki Oğlunu, Elektrik Süpürgesi Borusuyla Döverek Ağır Yaraladı, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde eşinden 1,5 yıl önce boşanan Mehmet Y., iddiaya göre, oğlu M.Y.'yi (6) elektrik süpürgesinin borusuyla döverek ağır yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli baba gözaltına alındı.

Olay, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ihbar üzerine, Mehmet Y.'nin evine giden sağlık ekipleri, M.Y.'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan küçük çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunu elektrik süpürgesinin borusuyla dövdüğü iddia edilen Mehmet Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuğun annesi Gülistan Ö. olayla ilgili yaptığı açıklamada, eşinden 1,5 yıl önce şiddet gördüğü için boşandığını söyledi. Gülistan Ö., "Oğlumu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demiriyle dövmüş. Şu anda yoğun bakımda, durumu çok kritik. Doktorlar her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Eski eşimden şikayetçi oldum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:41 Kaynak: DHA

Gültepe, Hatay, İskenderun, 3. Sayfa
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