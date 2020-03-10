6 yaşındaki Tayyip'e aranan donör yaşadığı Almanya'da bulundu - Son Dakika
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6 yaşındaki Tayyip'e aranan donör yaşadığı Almanya'da bulundu

6 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan down sendromlu lösemi hastası Tayyip Selöz (6) için Köln'de düzenlenen kampanyada uygun kök hücre bulundu.

6 yaşındaki Tayyip'e aranan donör yaşadığı Almanya'da bulundu, System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan down sendromlu lösemi hastası Tayyip Selöz (6) için Köln'de düzenlenen kampanyada uygun kök hücre bulundu. Minik Tayyip, kontrol ve testlerin ardından Düsseldorf'ta yapılacak kök hücre nakliyle hayata yeniden tutunacak.

Köln'ün Bocklemünd semtinde oturan down sendromlu lösemi hastası Tayyip Selöz'ün anne ve babası Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Baba Mustafa Selöz Tayyip'in ailenin en küçük çocuk olduğunu  geçen yıl Ekim ayında Tayyip'in yanağının şişmeye başlaması üzerine hastaneye gittiklerini ifade etti. Yapılan tahliller sonucunda oğlunun  kan kanseri (lösemi) hastalığına yakalandığını öğrendiklerini açıkladı.

TAYYİP İÇİN YAPILAN KAMPANYAYA REKOR KATILIM

Baba Selöz, Minik Tayyip'in tedavisi için Alman Kemik iliği Bankası (DKMS) organizasyonuyla Almanya'nın Köln kentinde 2 Şubat 2020 günü  yapılan kampanyaya rekor katılım olduğunu ve 650 kişi geldiğini ifade etti. Kan Bankası tıbbi ekibinin yaptıkları tetkikler sonucu 3 uygun ilik bulunduğunu, yapılacak testler sonucu en uygun olan donörden Düsseldorf Tıp Fakültesi'nde kök hücre naklinin yapılacağını söyledi. Mustafa Selöz kampanyaya katılan herkese ayrıca teşekkür etti. Tayyip'in dayısı Zekariya Kavla bulunan 3 donörden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek 'her kesin çocuğuna Allah şifalar versin ' dedi. Anne Hülya Selöz geçtiğimiz sonbahar tatilinde çocuğunun rahatsızlandığını, kendi ev doktorunun yıllık izinde olması sebebiyle hastalığın tanısında uzun bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Anne Hülya Selöz, Köln Üniversitesi Kliniği'ne rahatsızlığının tedavisi için tekrar gittiklerini ama yeterince doktor olmadığı için imza atarak çıktılarını ifade etti. Amsterdam Çocuk Kliniği'ne başvuran Selöz ailesi, kemoterapi tedavisine başladıklarını aktardı. Anne Selöz, doktorların kendisine Down sendromlu çocukların kromozom sayılarından dolayı  lösemi hastalığının çok  hızlı geliştiğini aktardığını söyledi. Öte yandan Alman Kemik iliği Bankası (DKMS) organizesi ile Almanya'nın Köln kentinde 2 Şubat 2020 günü  yapılan kampanyaya katılan 650 kişi, tüm kampanyalarda olduğu gibi  dünya genelinde bulunan tüm hastalar için umut ışığı olacaklar.


Almanya, Köln, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:34 Kaynak: DHA
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