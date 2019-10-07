Son Dakika Haberleri: 6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı
Son Dakika Güncel 6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı

6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı

12 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Tezcan Akyörük'e (43) ait ahırda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 6 köpek yavrusu telef oldu.

6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Tezcan Akyörük'e (43) ait ahırda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 6 köpek yavrusu telef oldu. Anne köpeğin alevler söndürülene kadar olay yerinden ayrılmadığı gözlendi.

Karacahalil Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tezcan Akyörük'e ait evin yanındaki ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ot balyalarını tutuşturdu. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören Tezcan Akyörük, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, ahırdaki 6 köpek yavrusu telef olurken, yaklaşık 600 ot balyası alev alev yanarak kül oldu. Yavruları telef olan köpeğin ise yangın söndürülene kadar olay yerinden ayrılmaması dikkat çekti.

- Tekirdağ

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:13 Kaynak: DHA
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