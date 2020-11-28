6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı - Son Dakika

6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı

28.11.2020 10:34
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı, System.String[]

TRABZON'un Tonya ilçesindeki Kumanandoz Yaylası'ndaki 6 evden, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler çok sayıda eşya ve araç -gereç ile ilk yardım malzemesi çaldı.

TRABZON'un Tonya ilçesindeki Kumanandoz Yaylası'ndaki 6 evden, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler çok sayıda eşya ve araç -gereç ile ilk yardım malzemesi çaldı. Jandarma komando timleri bölgedeki operasyonlarını sıklaştırırken, valilik, vatandaşlardan köylerine dönerken yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakmamalarını istedi.

Tonya ilçesi Karşular Mahallesi'nde yaşayanların yaz dönemlerini geçirdiği Düzköy ilçesindeki Kumanandoz Yaylası, havaların soğumasıyla boşaldı. Vatandaşların soğuyan havayla birlikte köylerine dönmesi üzerine boşalan yayla evleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu. Kapıları kırılarak girilen 6 yayla evinden çok sayıda eşya ve araç-gereç ile ilk yardım malzemesi çalındı. Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok yönlü soruşturma başlatırken, yayla evlerinin kış mevsiminde terör örgütü üyelerince kullanılmasının önüne geçmek için jandarma evleri tek tek kontrol ediyor. Yaylacılardan geri dönüşlerinde evlerinde terör örgütü üyeleri tarafından kullanılabileceği düşünülen yaşam malzemesi bırakmamalarını isteyen jandarma, vatandaşları dikkatli olması yönünde uyarıyor. Komando timleri de yaylalarda operasyonlarını sıklaştırdı.

VALİLİK UYARDI

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülen yoğun operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütünün sözde Karadeniz açılım grubunun büyük oranda etkisiz hale getirildiği, bazı unsurlarının ise bölgede tutunamayarak kaçmak zorunda kaldıkları hatırlatıldı. Açıklamada, "Bölgede emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlar kararlılıkla ve aralıksız devam ediyor. Terörist unsurların yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak bırakılan erzaklarla sağladığı bilinmektedir. Bu duruma engel olmak ve barınma imkanlarını boşa çıkarmak maksadıyla yayla evi sahiplerinin kış döneminde evlerde erzak ve yaşam malzemesi pil, akü, ilaç, suni gübre, ocak, küçük ev aletleri bırakmaması kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.


6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı

İlk Yardım, Yayla Evi, Jandarma, Tonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı - Son Dakika


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