6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı - Son Dakika
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6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı

20.04.2022 12:33
6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 'Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. JASAt ekipleri tarafından yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MUĞLA

6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı

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Fethiye, Alkol, Muğla, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı - Son Dakika


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