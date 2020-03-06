6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandı - Son Dakika

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6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandı
6 saat önce
ADIYAMAN'da, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:18 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., polis tarafından yakalandı.Aranan Şahıslar Büro ekipleri, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.'yi kent merkezinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Gölbaşı Cezaevi'ne gönderildi.
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