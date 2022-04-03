6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs AVM otoparkında yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli alışveriş merkezi otoparkında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler 'silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından' hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Murat Ö.'nün peşine düştü. Polis ekipleri yaptıkları takip sonrası şahsı bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR