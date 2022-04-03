6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs AVM otoparkında yakalandı - Son Dakika
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6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs AVM otoparkında yakalandı

03.04.2022 10:56
6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs AVM otoparkında yakalandı

Afyonkarahisar'da 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli alışveriş merkezi otoparkında yakalandı.

Afyonkarahisar'da 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli alışveriş merkezi otoparkında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler 'silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından' hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Murat Ö.'nün peşine düştü. Polis ekipleri yaptıkları takip sonrası şahsı bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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alışveriş merkezi, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs AVM otoparkında yakalandı - Son Dakika


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