İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, 26 Aralık 2019'da DEAŞ'a yönelik operasyonunda hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adli işlem başlatılan Salih Bağıran, yapılan yargılama sonucunda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının kesinleşmesinin ardından da hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, Salih Bağıran'ı, Konya 'da gözaltına aldı. Salih Bağıran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan DEAŞ'lı, Konya'da yakalandı - Son Dakika

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