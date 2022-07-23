6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan DEAŞ'lı, Konya'da yakalandı - Son Dakika
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6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan DEAŞ'lı, Konya'da yakalandı

23.07.2022 12:57
6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan DEAŞ'lı, Konya'da yakalandı

KONYA'da polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih Bağıran (41), yakalandı.

KONYA'da polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih Bağıran (41), yakalandı. Bağıran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, 26 Aralık 2019'da DEAŞ'a yönelik operasyonunda hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adli işlem başlatılan Salih Bağıran, yapılan yargılama sonucunda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının kesinleşmesinin ardından da hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, Salih Bağıran'ı, Konya'da gözaltına aldı. Salih Bağıran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan DEAŞ'lı, Konya'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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