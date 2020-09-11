6 yıl hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, Körfez ilçesinde bulunan bir adreste hırsızlık suçundan aranan Ö.T. isimli şahsın ikamet ettiğini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.T.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Ö.T. isimli şahsın, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ