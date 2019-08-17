6 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı
34 dakika önce
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 'silahlı yağma' suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Yıldız (58), sahte kimlikle jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:25 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Pamukova
ilçesinde, 'silahlı yağma' suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Yıldız
(58), sahte kimlikle jandarma ekiplerince yakalandı.
Pamukova Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Hayrettin Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurup kimliğini kontrol etti. Jandarma, şüphelinin üzerinden çıkan Ramazan Y. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu tespit etti. Yapılan kontrolde bu kişinin 'silahlı yağma' suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Yıldız olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet Yıldız
jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş 44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı Hafta başında benzin ve motorine zam gelecek