Son Dakika Haberleri: 6 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı
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6 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı

34 dakika önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 'silahlı yağma' suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Yıldız (58), sahte kimlikle jandarma ekiplerince yakalandı.

6 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı, System.String[]
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 'silahlı yağma' suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Yıldız (58), sahte kimlikle jandarma ekiplerince yakalandı.
Pamukova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrettin Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurup kimliğini kontrol etti. Jandarma, şüphelinin üzerinden çıkan Ramazan Y. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu tespit etti. Yapılan kontrolde bu kişinin 'silahlı yağma' suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Yıldız olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet Yıldız jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mehmet Yıldız, Pamukova, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:25 Kaynak: DHA
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