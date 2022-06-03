6 yıl hapisle aranan DHKP/C'li saklandığı evde yakalandı (2) - Son Dakika
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6 yıl hapisle aranan DHKP/C'li saklandığı evde yakalandı (2)

03.06.2022 23:21
6 yıl hapisle aranan DHKP/C'li saklandığı evde yakalandı (2)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMAAydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Haberde adı geçen şahsın 2016 yılında taşeron olarak işe başladığı; işe alımı esnasında adli sicil ve adli arşiv kaydında geçmişte suç işlediğine dönük olarak bir tespitin bulunmadığı belirlenmiştir.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Haberde adı geçen şahsın 2016 yılında taşeron olarak işe başladığı; işe alımı esnasında adli sicil ve adli arşiv kaydında geçmişte suç işlediğine dönük olarak bir tespitin bulunmadığı belirlenmiştir. Sonrasında taşeron personellerin KHK ile belediye şirket personeli haline getirilmesi esnasında 2018 yılında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na belediyemiz tarafından yazı yazılarak adı geçen şahıs hakkında adli işlem yapılıp yapılmadığı sorulmuştur. Gelen cevabi yazıda şahıs hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararları gönderilmiştir. Başka bir ifadeyle şahsın adli sicil kaydı, Cumhuriyet Başsavcılığının cevabi yazıları şahsın herhangi bir suçtan dolayı ceza aldığı ya da yargılandığına dair bir tespit içermemektedir. Çıkan haberler neticesinde de şahsın çalıştığı personel şirketi gerekli hukuki inceleme başlatmıştır" denildi.

İZMİR,


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yıl hapisle aranan DHKP/C'li saklandığı evde yakalandı (2) - Son Dakika

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