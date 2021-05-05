6 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya 'da komiserlik yaparken 2016 yılında meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak aranan FETÖ üyesi E.B.'nin Gaziantep 'te olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler E.B.'yi gizlendiği Belkız Mahallesi'ndeki bir yakınının evinde yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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